Een bootje met zowat 50 migranten aan boord is dinsdag voor de kust van Marokko gekapseisd: 42 mensen zijn om het leven gekomen.

Dat hebben Spaanse hulporganisaties gemeld.

Het bootje vertrok in Dakhla, in de Westelijke Sahara en zou na een halfuur al gekapseisd zijn door een hoge golf. Vissers zagen het ongeval gebeuren en verwittigden de politie. De migranten waren vermoedelijk onderweg naar de Canarische Eilanden. Volgens de hulporganisatie Caminando Fronteras kwamen 30 vrouwen, acht kinderen en vier mannen om het leven.

In de eerste zes maanden van 2021 zijn minstens 2087 migranten om het leven gekomen in een poging Spanje te bereiken, stelt Caminando Fronteras. Dat zijn er bijna evenveel als in volledig 2020.

