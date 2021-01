Bij de zware aardbeving met een kracht van 6,2 in Indonesië zijn al minstens 42 mensen om het leven gekomen.

Onder meer twee ziekenhuizen en de zetel van de provinciale regering zijn ingestort, zo meldt het agentschap voor rampenbestrijding. Er is ook sprake van meer dan 600 gewonden, van wie er bijna 200 ernstig aan toe zijn.

De aardbeving trof vrijdag vooral de Indonesische provincie West Sulawesi. De beving veroorzaakte ook drie aardverschuivingen.

De beving deed zich voor om 1.28 uur plaatselijke tijd. Het epicentrum van de schok lag 6 kilometer van de stad Majene, op een diepte van 10 kilometer. Er is intussen al gewaarschuwd voor een nog zwaardere aardbeving die tot een tsunami zou kunnen leiden. De bevolking kreeg de raad de kustregio's te vermijden.

Elektriciteit en gsm-verkeer was zwaar verstoord in de getroffen provincie als gevolg van de beving.

Onder meer twee ziekenhuizen en de zetel van de provinciale regering zijn ingestort, zo meldt het agentschap voor rampenbestrijding. Er is ook sprake van meer dan 600 gewonden, van wie er bijna 200 ernstig aan toe zijn.De aardbeving trof vrijdag vooral de Indonesische provincie West Sulawesi. De beving veroorzaakte ook drie aardverschuivingen. De beving deed zich voor om 1.28 uur plaatselijke tijd. Het epicentrum van de schok lag 6 kilometer van de stad Majene, op een diepte van 10 kilometer. Er is intussen al gewaarschuwd voor een nog zwaardere aardbeving die tot een tsunami zou kunnen leiden. De bevolking kreeg de raad de kustregio's te vermijden. Elektriciteit en gsm-verkeer was zwaar verstoord in de getroffen provincie als gevolg van de beving.