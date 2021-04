De dodentol na de schermutselingen van donderdag aan de grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan is vandaag/vrijdag opgelopen tot minstens 41. Er vielen ook meer dan 200 gewonden en zowat 20.000 burgers in Kirgizië moesten in veiligheid worden gebracht.

Dat hebben de autoriteiten gemeld.

Militaire eenheden van beide landen wisselden donderdag schoten uit nabij de Tadzjiekse enclave Vorukh in Kirgizië. Later op de dag werd een staakt-het-vuren aangekondigd.

Vrijdag beschuldigde Kirgizië de Tadzjiekse troepen ervan granaatwerpers te hebben gebruikt tijdens het gevecht. Het ministerie van Volksgezondheid in de Kirgizische hoofdstad Bisjkek maakt melding van 31 doden en 154 gewonden. Donderdag werden door een nieuwswebsite in Tadzjikistan 10 doden en 90 gewonden geteld.

Op de vlucht

In twee districten van de regio Batken, in het zuidwesten van Kirgizië, werden in totaal ongeveer 20.000 mensen in veiligheid gebracht, te midden van berichten over brandstichtingen in woningen en winkels. Grote delen van de landsgrenzen tussen beide voormalige Sovjetrepublieken zijn niet officieel vastgelegd, waardoor er geregeld spanningen ontstaan over toegang tot land en water. De meest recente opflakkering van geweld werd getriggerd door de installatie van een veiligheidscamera door de Tadzjieken op woensdag. Kirgizische grenswachten vroegen om daarmee te stoppen, waarna inwoners van beide landen met stenen begonnen te gooien.

