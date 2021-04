Joe Biden wil de ruggengraat van de Amerikaanse economie met veel overheidsgeld herstellen.

' Sleepy Joe' Biden begon zijn presidentschap niet in een gezapig tempo. Hij loodste snel een American Rescue Plan door het Congres, dat het land met 1900 miljard euro uit de pandemie wil trekken. Vorige week stelde hij een American Jobs Plan voor, en later deze maand volgt een American Families Plan: die zijn samen goed voor een investering van niet minder dan 4000 miljard dollar. Het eerste plan moet de onderkomen Amerikaanse infrastructuur bij de tijd brengen, het tweede heeft veel geld veil voor onderwijs, kinderzorg en hulp aan families. 'Het is', zei Biden, 'een investering die een land maar één keer in een generatie doet.' Ze moet de ruggengraat van de Amerikaanse economie herstellen. De infrastructuur in het land is op sommige plaatsen nog nauwelijks beter van die van een derdewereldland. Er is werk aan wegen, bruggen, elektriciteitsnetwerken, watervoorziening, hogesnelheidslijnen en breedbandinternet. De Verenigde Staten hebben op al die terreinen veel achterstand, bijvoorbeeld op China. Donald Trump beloofde bij zijn aantreden ook veel, veel geld voor infrastructuur, maar hij kwam niet verder dan de organisatie van een 'infrastructuurweek' en de bouw van een stuk muur op de grens met Mexico. De plannen van Biden werden snel vergeleken met de New Deal van Franklin D. Roosevelt in de jaren 1930 en de Great Society van Lyndon Johnson in de jaren 1960. Zover is Biden nog niet. De Republikeinen kunnen moeilijk tegen een herstel van de infrastructuur zijn, maar ze zijn fors gekant tegen de manier waarop Biden daarvoor wil betalen, met een hogere bedrijfsbelasting en meer geld uit de zakken van rijke Amerikanen. Die hogere belasting is ook voor sommige gematigde Democraten een punt van discussie, terwijl de linkerzijde van de partij toch op een grotere klimaatomslag had gerekend. 'Wall Street heeft Amerika niet gebouwd,' zei Biden nog, 'dat heeft de middenklasse gedaan.' Dat zijn de mensen die er de voorbije decennia nauwelijks op vooruit zijn gegaan en die nu hun deel mogen krijgen. Het zakenblad The Economist houdt er een nostalgisch gevoel aan over. Door de pandemie is ook Amerika er weer aan gewend geraakt dat de overheid in de portemonnee tast. Ze is er geen vijand meer en mag zelfs de motor van de economie zijn. Veertig jaar na de gevleugelde woorden van Ronald Reagan is de overheid wél de oplossing, en niet langer het probleem. Biden heeft het getij dus mee, en hij moet ook snel gaan: hij mag zijn smalle parlementaire meerderheid bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar niet verliezen.