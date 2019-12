4.000 toeristen en inwoners van het Australische kustdorp Mallacoota, dat ingesloten raakte door bosbranden, zijn het strand op moeten vluchten of gaan schuilen in winkels.

'Er zijn overal branden - gloeiende kooltjes vliegen rond in alle straten', zei de mede-eigenaar van een lokale supermarkt in Mallacoota, Robert Philips, aan persagentschap Reuters. 'Er zijn hier veel kinderen die niet goed kunnen ademen.'

Het dorp was op dat moment volledig afgesloten van de buitenwereld. Philips gaf aan 45 personen onderdak. Anderen vluchtten naar de haven van de stad.

Vuurrode hemel

Op sociale media circuleren foto's van personen die vastzaten. Op die foto's is een vuurrode hemel te zien en een dikke rook, terwijl toeristen en inwoners naast elkaar op het strand zitten, sommige met mondmaskers.

Toen de avond viel, zaten ze daar nog.

Mallacoota is een kustdorp in Gippsland, een regio in de staat Victoria. Het ligt 523 kilometer ten oosten van Melbourne en 526 kilometer ten zuiden van Sydney, vlak aan de grens met de staat New South Wales (NSW).

Ontploffende gasflessen

Het hoofd van het agentschap voor noodsituaties van Victoria, Andrew Crisp, zei dat ongeveer 4.000 personen schuilden voor de branden op het strand.

Een van hen was Mark Tregella, een gepensioneerde politieagent, die zei dat de dreiging onvoorstelbaar is en dat er ongeziene evacuatiemaatregelen van kracht waren. Tregella hoorde naar eigen zeggen de hele voormiddag gasflessen ontploffen.

Een presentatrice van een lokale radio, Francesca Winterson, die schuilde in een gebouw in de hoofdstraat van Mallacoota, zei aan openbare omroep ABC dat sirenes loeiden in het dorp en dat via luidsprekers omgeroepen werd om onmiddelijk te vluchten. 'Het is absoluut vreselijk', zei ze. 'Er is hevige wind, de lucht ziet rood en hangt vol stof, er hangt een scherpe rook rond ons en gloeiende kooltjes vallen in het hele dorp. We zijn volledig geïsoleerd.'

Gelijkaardige scènes deden zich dinsdag voor op verschillende andere plaatsen aan de kustlijn. Tot 250 kilometer ten noorden van Mallacoota, aan Jervis Bay, een grote baai in NSW die geliefd is bij toeristen, dreigden mensen klem te komen zitten.

Mensen vluchten per boot in de regio rond Mallcoota. © AFP

Leger

Dinsdag laat (lokale tijd) werd het leger ingezet om mensen te helpen die in de kustdorpen waren gestrand. Woensdag zullen landingsvaartuigen van het leger en helikopters voedsel, water en medische hulp brengen naar geïsoleerde dorpen en evacuaties uitvoeren, zegt het ministerie van Defensie.

Zware bosbranden teisteren Australië al sinds oktober. De staat New South Wales in het zuidoosten van het land, waar ook Sydney toe behoort, is zeer zwaar getroffen. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest.

Trots

Energieminister Angus Taylor schreef intussen in een dinsdag gepubliceerd commentaarstuk in de krant The Australian dat Australiërs trots kunnen zijn op de bijdrage van de regering om de CO2-uitstoot te verminderen. Nochtans was Australië een van de landen die zich terughoudend opstelde op de klimaattop van Madrid begin december. De Australische premier Scott Morrison is een fervente medestander van de steenkoolindustrie in zijn land, omdat die voor werkgelegenheid zou zorgen.