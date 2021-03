In Myanmar zijn zondag zeker 38 manifestanten omgekomen door toedoen van de ordediensten. De meeste slachtoffers vielen in Yangon, aldus een hulpvereniging voor politieke gevangenen.

Sinds de militaire staatsgreep begin februari zijn al zeker 126 manifestanten gedood, aldus de ngo Assistance Association for Political Prisoners. Meer dan 2100 mensen zijn opgepakt voor een bepaalde duur, terwijl ongeveer 1800 van hen nog steeds vastzitten. Het gaat dan om politici, activisten en journalisten.

Christine Schraner Burgener, de gezant van de Verenigde Naties voor Myanmar, veroordeelde zondag het aanhoudende bloedvergieten scherp. 'De internationale gemeenschap, met inbegrip van de regionale actoren, moet zich solidair verklaren met het volk van Myanmar en zijn democratische aspiraties', aldus de gezant in een verklaring.

Sinds de putsch van het leger begin februari zijn er in het Zuidoost-Aziatische land dagelijks massale protesten tegen de militaire junta. De betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de verkozen regering. Die protesten blijven in kracht toenemen, waardoor het leger zich genoodzaakt voelt met toegenomen brutaliteit te antwoorden.

