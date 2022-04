De vroegere president van Burkina Faso Blaise Compaoré is woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn deelname aan de moord op zijn voorganger Thomas Sankara. Die werd in 1987 samen met 12 anderen vermoord tijdens een staatsgreep.

De militaire rechtbank van Ouagadougou veroordeelde ook het hoofd van de bewaking van Compaoré, Hyacinthe Kafando, en generaal Gilbert Diendéré, een van de chefs van het leger ten tijde van de staatsgreep.

Compaoré, die sinds 2014 in ballingschap leeft in Ivoorkust, en Kafando, sinds 2016 op de vlucht, waren de grote afwezigen op het proces dat zes maanden geleden van start ging.

De drie mannen werden veroordeeld voor een aanval tegen de staatsveiligheid. Compaoré en Diendéré zijn ook schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan moord en Kafando is schuldig aan moord. Die laatste wordt beschouwd als de leider van het commando dat Sankara vermoord heeft.

De rechters zijn in hun vonnis strenger geweest dan de vordering van het militair parket. Dat had dertig jaar cel gevraagd voor Compaoré en Kafando en twintig jaar voor Diendéré. Volgens een journalist van AFP werd het vonnis op applaus onthaald. Acht anderen werden veroordeeld tot celstraffen van drie tot twintig jaar, drie anderen zijn vrijgesproken.

'Afrikaanse Che Guevara'

Sankara kwam zelf aan de macht met een staatsgreep, in 1983. Samen met twaalf leden uit zijn entourage werd hij op 37-jarige leeftijd vermoord door een commando.

Hoewel hij maar vier jaar aan de macht was, heeft hij een mythische status bij Afrikaanse jongeren. Ze noemen hem de Afrikaanse Che Guevara.

Compaoré was de rechterhand van Sankara en heeft altijd ontkend het bevel gegeven te hebben voor de moord op zijn wapenbroeder, hoewel de staatsgreep hem wel aan de macht heeft gebracht. Hij sprak steeds van een 'politiek proces'.

De militaire rechtbank van Ouagadougou veroordeelde ook het hoofd van de bewaking van Compaoré, Hyacinthe Kafando, en generaal Gilbert Diendéré, een van de chefs van het leger ten tijde van de staatsgreep. Compaoré, die sinds 2014 in ballingschap leeft in Ivoorkust, en Kafando, sinds 2016 op de vlucht, waren de grote afwezigen op het proces dat zes maanden geleden van start ging. De drie mannen werden veroordeeld voor een aanval tegen de staatsveiligheid. Compaoré en Diendéré zijn ook schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan moord en Kafando is schuldig aan moord. Die laatste wordt beschouwd als de leider van het commando dat Sankara vermoord heeft. De rechters zijn in hun vonnis strenger geweest dan de vordering van het militair parket. Dat had dertig jaar cel gevraagd voor Compaoré en Kafando en twintig jaar voor Diendéré. Volgens een journalist van AFP werd het vonnis op applaus onthaald. Acht anderen werden veroordeeld tot celstraffen van drie tot twintig jaar, drie anderen zijn vrijgesproken. 'Afrikaanse Che Guevara'Sankara kwam zelf aan de macht met een staatsgreep, in 1983. Samen met twaalf leden uit zijn entourage werd hij op 37-jarige leeftijd vermoord door een commando. Hoewel hij maar vier jaar aan de macht was, heeft hij een mythische status bij Afrikaanse jongeren. Ze noemen hem de Afrikaanse Che Guevara. Compaoré was de rechterhand van Sankara en heeft altijd ontkend het bevel gegeven te hebben voor de moord op zijn wapenbroeder, hoewel de staatsgreep hem wel aan de macht heeft gebracht. Hij sprak steeds van een 'politiek proces'.