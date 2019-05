320.000 mensen nemen deel aan Duitse klimaatprotesten

Aan de wereldwijde 'klimaatprotesten' hebben vrijdag alleen al in Duitsland 320.000 mensen deelgenomen volgens de organisatoren. 'Dit is onze grootste actie tot nog toe', meldde het netwerk Fridays for Future vrijdagmiddag op Twitter. Nu komt het er volgens het netwerk op aan bij de Europese verkiezingen een stem uit te brengen met de blik op het klimaat.

Fridays for Future op 24 mei 2019 te Berlijn.