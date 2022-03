In het oosten van Antarctica zijn deze week temperaturen gemeten die meer dan 30 graden hoger liggen dan normaal voor deze tijd van het jaar. 'Dagen zonder vriestemperaturen doen zich nooit voor na 22 februari', zegt Gaëtan Heymes van Météo-France.

Vrijdag werd op de onderzoeksbasis Concordia op een hoogte van meer dan 3.000 meter een temperatuur van -11,5°C gemeten. 'Dat is een absoluut record dat de -13,7 graden Celsius van 17 december 2016 overstijgt', zegt weervoorspeller Etienne Kapikian van Météo-France. In de omgeving van de zuidpoolbasis Dumont-d'Urville is voor de maand maart een recordtemperatuur van +4,9 graden gemeten terwijl de temperaturen er rond deze tijd van het jaar weer aan het zakken zouden moeten zijn. De zomer loopt op het zuidelijk halfrond stilaan op zijn einde.

Alain Lepine van McGill-Universiteit in Canada reageert op Twitter: 'Gisteren werd een anomalie zonder precedent en helemaal buiten de norm van meer dan 30 graden celsius in een enorme zone van Antarctica vastgesteld', en hij vult aan: 'Ik weet niet meer hoe te zeggen op welk punt dit ons moet verontrusten.'

Une anomalie sans précédent et complètement hors norme de +30°C sur une vaste zone de l'Antarctique a été observé hier. Je ne sais plus comment dire à quel point ceci devrait nous inquiéter. #Antarctique #Climat https://t.co/PENPxRTVJe pic.twitter.com/bqCzYroQv9 — Alain Lepine (@AlainLepine) March 19, 2022

De temperatuur van 0,2 graden was voor 18 maart een dagrecord. 'Dagen zonder vriestemperaturen doen zich (op Dumont-d'Urville) occasioneel voor, maar nog nooit na 22 februari', zegt Gaëtan Heymes, eveneens verbonden aan Météo-France. Hij spreekt over 'historisch milde' temperaturen, die 30 tot 35 graden boven de seizoensgemiddelden liggen. Volgens onderzoeker Jonathan Wille, die volgens Belga verbonden is aan het in Grenoble gevestigde instituut voor geowetenschappen, 'verandert deze Antarctische hittegolf wat we voor mogelijk hielden voor het weer op Antarctica'.

Ook op de Russische basis Vostok werd een buitengewone temperatuur van -17,7 graden op 18 maart 2022 opgetekend. Zo werd het maandelijkse maximumtemperatuurrecord voor maart werd maar liefst met 15 graden verbroken. Dat record was -32,6 graden en werd gemeten op 4 maart 1967 en overspant een periode van meer dan tot 60 jaar metingen. Het absolute record van januari 2002 ligt op -12,2 graden .

Extraordinaire 🌡️-17.7°C à la base #antarctique russe de #Vostok ce 18 mars 2022, pulvérisant de 15°C son record mensuel de température maximale pour un mois de mars (-32.6°C, 4 mars 1967), en plus de 60 ans de mesures. Le record absolu à cette station est de -12.2°C (jan 2002). https://t.co/ljnxj9aShg — Etienne Kapikian (@EKMeteo) March 18, 2022

Om zeker te zijn dat de uitzonderlijke temperaturen veroorzaakt zjin door de klimaatverandering is het nu nog te vroeg. Wat wel zeker is, is dat het steeds vaker voorkomen van hittegolven, die bovendien intensiever zijn dan vroeger, een van de meest duidelijke tekenen van het veranderende klimaat is.

Vrijdag werd op de onderzoeksbasis Concordia op een hoogte van meer dan 3.000 meter een temperatuur van -11,5°C gemeten. 'Dat is een absoluut record dat de -13,7 graden Celsius van 17 december 2016 overstijgt', zegt weervoorspeller Etienne Kapikian van Météo-France. In de omgeving van de zuidpoolbasis Dumont-d'Urville is voor de maand maart een recordtemperatuur van +4,9 graden gemeten terwijl de temperaturen er rond deze tijd van het jaar weer aan het zakken zouden moeten zijn. De zomer loopt op het zuidelijk halfrond stilaan op zijn einde.Alain Lepine van McGill-Universiteit in Canada reageert op Twitter: 'Gisteren werd een anomalie zonder precedent en helemaal buiten de norm van meer dan 30 graden celsius in een enorme zone van Antarctica vastgesteld', en hij vult aan: 'Ik weet niet meer hoe te zeggen op welk punt dit ons moet verontrusten.' De temperatuur van 0,2 graden was voor 18 maart een dagrecord. 'Dagen zonder vriestemperaturen doen zich (op Dumont-d'Urville) occasioneel voor, maar nog nooit na 22 februari', zegt Gaëtan Heymes, eveneens verbonden aan Météo-France. Hij spreekt over 'historisch milde' temperaturen, die 30 tot 35 graden boven de seizoensgemiddelden liggen. Volgens onderzoeker Jonathan Wille, die volgens Belga verbonden is aan het in Grenoble gevestigde instituut voor geowetenschappen, 'verandert deze Antarctische hittegolf wat we voor mogelijk hielden voor het weer op Antarctica'. Ook op de Russische basis Vostok werd een buitengewone temperatuur van -17,7 graden op 18 maart 2022 opgetekend. Zo werd het maandelijkse maximumtemperatuurrecord voor maart werd maar liefst met 15 graden verbroken. Dat record was -32,6 graden en werd gemeten op 4 maart 1967 en overspant een periode van meer dan tot 60 jaar metingen. Het absolute record van januari 2002 ligt op -12,2 graden .Om zeker te zijn dat de uitzonderlijke temperaturen veroorzaakt zjin door de klimaatverandering is het nu nog te vroeg. Wat wel zeker is, is dat het steeds vaker voorkomen van hittegolven, die bovendien intensiever zijn dan vroeger, een van de meest duidelijke tekenen van het veranderende klimaat is.