Zeker 27 passagiers van een veerboot op de Salomonseilanden worden vermist nadat zij overboord sloegen tijdens een cycloon. Dat meldde de lokale politie zondag.

Vermoedelijk zijn de vermiste passagiers door de golven van het dek geslagen, zei de politie. Een zoekactie is op touw gezet.

De veerboot vertrok donderdagavond (lokale tijd) met 738 opvarenden aan boord uit hoofdstad Honiara, terwijl cycloon Harold over het land trok. De autoriteiten hadden alle scheepvaart gewaarschuwd niet uit te varen vanwege de storm.

De geplande tocht van het schip was onderdeel van een evacuatieprogramma van de overheid in het kader van de coronapandemie. De ruim 700 passagiers werden terug naar hun dorpen gebracht. De Salomonseilanden zijn een van de weinige landen waar geen besmettingsgevallen van het coronavirus bekend zijn.

