25 doden bij gevechten tussen pro-Turkse rebellen in Syrië

De regio van Afrin, in de door Koerden gedomineerde provincie Aleppo, viel in maart in handen van het Turkse leger en zijn Turkse bondgenoten. Ze verdreven de Koerdische troepen na een zeer bloedig offensief.

Bij de recente gevechten, die zaterdag begonnen en zondag doorgingen, staan zo goed als alle rebellengroepen tegen één andere groep, 'Tajamo Chouhada al-Charkiya'. Die wordt ervan beschuldigd 'de beslissingen van de Turkse troepen' niet te respecteren. Ook is er sprake van 'veelvoudig misbruik', zegt de directeur van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, Rami Abdel Rahmane.

Volgens die laatste ligt een 'strijd om invloed' binnen de pro-Turkse rebellengroepen in Afrin aan de basis van het geweld. 'De gewelddadige gevechten gaan door. Sinds de rebellen Afrin innamen, is dergelijk geweld niet gezien. Burgers zijn doodsbang', zegt Abdel Rahmane.