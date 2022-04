Meer dan 25 mensen zijn gearresteerd bij de gewelddadige rellen die zondag in de Zweedse stad Norrköping uitbraken.

De relschoppers vielen agenten aan, bevestigt de politie. Eerder op de avond werd al bekend dat bij de rellen drie mensen werden geraakt door afgeketste politiekogels. Volgens de politie waren die kogels afgevuurd als waarschuwingsschoten.

Ook in de stad Malmö was het zondag opnieuw onrustig. Er vloog onder meer een bus in brand, nadat onbekende daders een brandend voorwerp naar het voertuig hadden gegooid. De passagiers konden uit het voertuig ontsnappen, voordat iemand gewond raakte.

Op de website van de Zweedse krant Aftonbladet zijn foto's te zien van auto's die zondagavond in brand werden gestoken in de wijk Rosengård in Malmö.

Het komt in Zweden nu al vier dagen op rij tot ongeregeldheden. Elke keer is een door de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan georganiseerde bijeenkomst de aanleiding. Op die bijeenkomsten wilde hij een koran verbranden. Het leidde niet alleen in Malmö en Norrköping tot rellen, maar ook in Örebro, Linköping en Landskrona, waarbij vooral materiële schade werd veroorzaakt. Tot dusver kwam het alleen donderdag in Malmö daadwerkelijk tot een koranverbranding.

De relschoppers vielen agenten aan, bevestigt de politie. Eerder op de avond werd al bekend dat bij de rellen drie mensen werden geraakt door afgeketste politiekogels. Volgens de politie waren die kogels afgevuurd als waarschuwingsschoten.Ook in de stad Malmö was het zondag opnieuw onrustig. Er vloog onder meer een bus in brand, nadat onbekende daders een brandend voorwerp naar het voertuig hadden gegooid. De passagiers konden uit het voertuig ontsnappen, voordat iemand gewond raakte. Op de website van de Zweedse krant Aftonbladet zijn foto's te zien van auto's die zondagavond in brand werden gestoken in de wijk Rosengård in Malmö. Het komt in Zweden nu al vier dagen op rij tot ongeregeldheden. Elke keer is een door de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan georganiseerde bijeenkomst de aanleiding. Op die bijeenkomsten wilde hij een koran verbranden. Het leidde niet alleen in Malmö en Norrköping tot rellen, maar ook in Örebro, Linköping en Landskrona, waarbij vooral materiële schade werd veroorzaakt. Tot dusver kwam het alleen donderdag in Malmö daadwerkelijk tot een koranverbranding.