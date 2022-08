22 miljoen in Hoorn van Afrika bedreigd door hongersnood

Minstens 22 miljoen mensen zullen tegen september door honger bedreigd worden in de Hoorn van Afrika. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties vrijdag meegedeeld.

Onvoldoende neerslag sinds eind 2020 heeft de ergste droogte in 40 jaar veroorzaakt. Miljoenen stuks vee zijn doodgegaan en oogsten gingen verloren, waardoor regio’s van Kenia, Somalië en Ethiopië op de rand van de hongersnood staan. Meer dan 1 miljoen mensen lieten hun hebben en houden achter om op zoek te gaan naar voedsel en water. Tegen september zullen ‘minstens 22 miljoen mensen’ hulp nodig hebben, benadrukt het WFP (World Food Programme) in de mededeling. Dat zijn er 9 miljoen méér dan tijdens een eerdere schatting en het aantal ‘zal blijven stijgen en de honger zal erger worden als het komende regenseizoen (in oktober, november en december) het laat afweten en de meest kwetsbare mensen geen humanitaire hulp meer krijgen’, voegt het VN-agentschap eraan toe.

‘Hongersnood is voortaan een ernstig risico, vooral in Somalië.’

Volgens het WFP is 418 miljoen dollar nodig om de hardst getroffen bevolkingen gedurende zes maanden hulp te bieden. Vorige maand maakten de Verenigde Staten bekend dat ze 1,2 miljard dollar voedselhulp vrijmaakten om de risico’s op hongersnood in de Hoorn van Afrika tegen te gaan. Ze riepen andere landen op ook een inspanning te doen.