2023: deze 12 markante mensen zijn dit jaar overleden

‘Als je hebt ingezien dat het leven verliezen niet erg is, kan het leven zelf je niets ergs meer brengen’, wist de onvolprezen Franse filosoof Michel Eyquem de Montaigne in zijn Essays.

Bij leven moet de ene sterveling af en toe de voorgrond worden opgeduwd. Zoals de altijd minzame Lierse tekenaar en auteur Gommaar Timmermans, kort GoT. Lang medewerker van Knack, net als Ludo Bekkers. Of neem de first lady die een revolutie startte voor alle presidentsvrouwen, Rosalynn Carter.

Andere mensenkinderen leven helemaal op een podium. Letterlijk en figuurlijk. Zoals een Lou Deprijck of de legendarische Tina Turner. Allemaal stervelingen die ons in de loop van 2023 ontvielen.

Knack portretteert elke week een van die opmerkelijke overledenen. Bekende en onbekende zielen. Ook het onderstaand, eigenzinnig lijstje van twaalf namen ging heen het afgelopen jaar.

Veel leesgenot met de beste In memoriam-stukken van 2023.

1. Martin Amis

In Florida overleed Martin Amis, 73, aan slokdarmkanker. De flamboyante schrijver laat zo’n 15 romans na, waaronder enkele stilistische meesterwerken.

2. Ludo Bekkers

‘Oudste journalist van het land gestorven’, stond er in een Belgabericht. Ludo Bekkers (1924-2023) was natuurlijk véél meer dan dat: hij was een brok mediageschiedenis, een voorvechter voor musea van hedendaagse kunst in België en de laatste overlever van de wonderjaren van radio en tv.

© Saskia Vanderstichele

3. Jerry Springer

In Illinois overleed Jerry Springer (79) aan pancreaskanker. Hij pionierde met reality- of trashtelevisie door een onverantwoord infame show, die 27 jaar liep, gespeend van elke morzel moraliteit maar gelardeerd met gevloek, gerel en vechtpartijen waarbij nymfomane nichten over scabreuze incestadvocaten rolden.

© getty image

4. Rosalynn Carter

In Plains, Georgia, overleed Rosalynn Carter (96). Met haar Jimmy, de 39e Amerikaanse president, vaak weggezet als religieuze femelaars. Fout, beweert The New York Times. Twee first lady’s startten een revolutie voor alle presidentsvrouwen: Eleanor Roosevelt en Rosalynn.

© belga

5. Bobby Charlton

Net 86, stierf de iconische Britse voetballer Bobby Charlton. Gary Lineker, ’s werelds beste analist van het spelletje, noemde de aanvallende middenvelder ‘Engelands grootste speler ooit’.

© getty

6. Lou Deprijck

In Anderlecht overleed de steenrijke schelm Lou Deprijck, 77. De best verkopende Belgische zanger en producer ooit na Jacques Brel en Adamo. Goed voor meer dan 20 miljoen platen.

7. Michael Gambon

In Essex overleed Michael Gambon, 82, aan longontsteking. Zonder de looks van een Michael Caine vertolkte de geblokte acteur (94 kilo voor 1,83 meter) veel bijrollen in Hollywood. Voor ons de bekendste: schoolhoofd Albus Dumbledore in de Harry Potter-films. Als een van de beste acteurs van zijn generatie speelde hij vooral in het theater een subliem curriculum bijeen.

© getty

8. Paco Rabanne

In zijn buitenverblijf in het Bretonse Portsall overleed de 88-jarige couturier Paco Rabanne metallo, zakenman en rigoureuze wappie.

© getty images

9. Pee-wee Herman

In Los Angeles overleed Paul Reubens aka Pee-wee Herman op zijn 70e aan kanker. Aangebrande verhalen kelderden zijn carrière.

10. Martine Tanghe

In juli overleed gewezen VRT-journaliste en nieuwsanker Martine Tanghe. Hoe groeide een ‘hippiemeisje’ in een vrouwonvriendelijke omgeving uit tot een icoon voor televisiekijkend Vlaanderen?

11. Gommaar Timmermans

Knack neemt afscheid van voormalig huistekenaar Gommaar Timmermans, die voor het magazine de stripreeksen Weber en Iamboree ontwikkelde. De zoon van auteur Felix Timmermans werd 92.

12. Tina Turner

Ze was een toonbeeld van dynamiek, een podiumsensatie met raspende maar onverslijtbare stembanden. Tina Turner, die gisteren op haar 83ste overleed, evolueerde in de loop van haar carrière van rauwe R&B naar gelikte FM-rock, maar verkocht ruim 200 miljoen platen en wist tot op hoge leeftijd reusachtige stadions te vullen. Geen wonder dat de zangeres door het leven ging als Queen of Rock’n’roll.