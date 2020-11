De federale magistraat in Antwerpen heeft vrijdag de maximumstraf van twintig jaar cel gevorderd voor de Iraanse diplomaat Assadollah A., de operationele commandant voor de aanslag op de bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk.

Voor uitvoerders Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. werd achttien jaar cel geëist en voor Merhad A. vijftien jaar. Voor het trio vroeg de magistraat ook het verlies van hun Belgische nationaliteit.

De vier beklaagden worden vervolgd voor poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, met name het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid, dat oppositiebewegingen in binnen- en buitenland in het oog houdt en bestrijdt.

18.000 euro

Het onderzoek was op 25 juni 2018 van start gegaan met een nota van de Veiligheid van de Staat. Die had van een partnerdienst vernomen dat er een aanslag op til was waarbij een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse district Wilrijk betrokken was. Het stel werd geobserveerd en had op 28 juni 2018 in Luxemburg een ontmoeting met Assadollah A. Wellicht werden toen het explosief en een enveloppe met 18.000 euro cash overhandigd. Twee dagen later, op 30 juni 2018, vertrokken Amir S. en Nasimeh N. richting Villepinte, waar de MEK een grote conferentie hield voor twintigduizend mensen. Het stel werd tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe. In de toilettas van Nasimeh N. werd 500 gram springstof aangetroffen. Het stel had ook een ontstekingsmechanisme bij zich, alsook de enveloppe met 18.000 euro.

De ontmijningsdienst DOVO bracht de bom tot ontploffing. De politie sloeg het stel in de boeien. Ook Merhad A. werd diezelfde dag opgepakt op de conferentie in Villepinte. Op 1 juli 2018 werd Assadollah A. gearresteerd. Hij was op dat moment al drie jaar diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen - zijn accreditatie werd kort na de verijdelde aanslag ingetrokken door Oostenrijk - en maakt volgens het federale parket deel uit van het ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid.

Het proces is volgens de Iraanse oppositie vol van betekenis omdat 'het regime terechtstaat'.

