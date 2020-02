China staat op het punt zichzelf te overtreffen. In tien dagen tijd bouwt het land twee nieuwe ziekenhuizen. Hoe slaagt het land daarin?

Het nieuwe coronavirus lijkt stilaan de proporties van het SARS-coronavirus uit 2003 aan te nemen. Bij de SARS-epidemie stampten de Chinezen in een week tijd het Xiaotangshan Hospital in Peking uit de grond. Vierduizend mensen zouden dag en nacht aan het ziekenhuis gewerkt hebben om dit klaar te spelen.

SARS 2.0

Twee decennia later is de ambitie niet om een ziekenhuis in zeven dagen te bouwen, maar twee in tien dagen. Het ziekenhuis uit 2003 dient als prototype.

De nieuwe ziekenhuizen in Wuhan in de provincie Hubei zouden 60.000 vierkante meter bezetten. Tachtig procent wordt bezet door quarantaine units, wat rest moet de 2.000 gezondheidswerkers onderdak bieden. De ziekenhuizen zouden gelijkstaan aan 2.600 extra bedden. De werken begonnen vorige zondag.

De deadline van het 1.600 bedden tellende Leishenshan Hospital staat op maandag drie februari. Twee dagen later zouden de eerste patiënten er terecht kunnen. De opening van het iets kleinere Huonshenshan Hospital staat voor drie februari gepland.

Voor de bouw van de nieuwe complexen op de agenda stond, toverden de Chinezen al in recordtempo een compleet leeg complex in de stad Huanggang, ook in de provincie Hubei, om in een operationeel ziekenhuis. Het complex was origineel bedoeld als nieuwe vleugel van het regionale ziekenhuis dat in mei zou openen, maar het coronavirus besliste anders.

De voorbereidingen begonnen afgelopen zaterdag. Maandag was het complex voorzien van bedden, water, elektriciteit en internet. Niet meer dan twee dagen, twee nachten en 500 mensen waren nodig om het ziekenhuis gebruiksklaar te maken.

Het geheim

Hoe China het klaarspeelt zo snel te werken? Allereerst doen ze aan montagebouw. Hiervoor gebruiken ze geprefabriceerde bouwmaterialen die ze ter plaatse enkel nog maar moeten assembleren. Niet alleen bespaart dat tijd, maar ook geld. 35 graafmachines, 10 bulldozers en meer dan 100 arbeiders zijn ingezet om het project op tijd klaar te krijgen. Daarnaast zorgt het autoritaire regime ervoor dat het project niet vastloopt in een bureaucratische mallemolen.

De bouw van de ziekenhuizen is online live te volgen. Meer dan 10 miljoen mensen doen dit ook. Door de dreiging van het coronavirus zijn veel Chinezen aan huis gekluisterd. Verveling stijgt, en voor je het weet heb je alle bouwmachines van een bijnaam voorzien. De 'vrijwillige supervisors' nemen hun taak serieus.

China doet niet alleen verbazen in de snelheid waarmee ze ziekenhuizen bouwen. Ook andere gebouwen stampten ze in recordtempo uit de grond.

30-story hotel: Changsha, China

30 verdiepingen, 15 dagen, 2012

Ark Hotel, Changsha, China

15 verdiepingen, 6 dagen, 2010

