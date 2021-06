'Juneteenth' (19 juni), de dag waarop Amerikanen de afschaffing van de slavernij herdenken, wordt een officiële feestdag in de VS. President Joe Biden heeft die wet donderdag ondertekend.

De Juneteenth National Independence Day Act was de voorbije dagen al goedgekeurd in de beide kamers van het Congres. Op Juneteenth wordt herdacht dat op 19 juni 1865 de laatste slaven in de Verenigde Staten werden bevrijd in Galveston, Texas. In heel wat Amerikaanse staten, onder meer in Texas, was 19 juni al langer erkend als een feestdag.

'Onze erfzonde herdenken'

De oproep om van Juneteenth ook in de rest van het land een feestdag te maken, kwam er in de nasleep van de aanhoudende Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld. 'Federale feestdagen zijn iets belangrijks. Het zijn dagen waarop wij als natie ervoor kiezen om stil te staan en de balans op te maken', zo lichtte vicepresident Kamala Harris de beslissing toe tijdens een ceremonie in het Witte Huis. 'We moeten leren van onze geschiedenis. En we moeten onze kinderen onze geschiedenis leren.'

President Biden verklaarde dat de dag bedoeld was om 'Amerika's erfzonde' te herdenken. 'Als we ons deze momenten herinneren, beginnen we te genezen en worden we sterker', zei hij.

