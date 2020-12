In 2020 zijn 2170 migranten omgekomen terwijl ze vanuit Afrika Spanje wilden bereiken. Het merendeel van hen, 1851, kwam om het leven toen ze via de Atlantische Oceaan de Canarische Eilanden probeerden te bereiken. Dat heeft de ngo Caminando Fronteras bekendgemaakt.

Op de Spaanse Canarische eilanden, de eilandengroep voor de kust van West-Afrika, kwamen dit jaar een pak meer migranten uit Afrika aan via de route over de Atlantische Oceaan. Dat komt volgens Caminando Fronteras onder meer door de verscherpte controles in de Middellandse Zee. De Canarische eilanden kunnen volgens de ngo de migrantenstroom niet meer aan.

Volgens de ngo kwamen dit jaar in totaal 2170 migranten om het leven toen ze de oversteek maakten naar Spanje. In 2019 telde de ngo 'slechts' 893 doden. Liefst 85 procent van de doden, 1851, viel terwijl de migranten de weg via de Canarische Eilanden namen. Op die route zonken 45 bootjes.

'Grotere afstand, slechtere hulp'

Het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat tussen 1 januari en 30 november 19.566 bootvluchtelingen aan land kwamen op de Canarische Eilanden, tegen 1993 een jaar eerder.

Volgens de ngo Caminando Fronteras is de grote sterfte op deze route een gevolg van de grotere afstand die moet worden afgelegd, de afbouw van de hulpdiensten en het gebrek aan coördinatie tussen de landen in de regio, Spanje, Mauretanië, Marokko en Senegal, dat voor vertraging in de hulpverlening zorgt.

