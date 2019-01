18.000 Mozambikanen dakloos door storm Desmond

Desmond trok van maandag tot woensdag langsheen Mozambique. Hoewel de cycloon niet aan land ging, kreeg het centrum van het land heel wat zware neerslag te slikken. Meer dan honderdduizend mensen werden getroffen door overstromingen.

Vooral Beira, de vierde grootste stad in Mozambique, kreeg het zwaar te verduren. Volgens de South African Weather Service (SAWS) viel er in Beira 277 millimeter neerslag op amper vierentwintig uur tijd. Dat is meer dan wat er normaal in de hele maand januari valt.

Opvang

Honderden woningen werden vernield en twee mensen kwamen om het leven, zegt het Nationaal Instituut voor Rampenbeheer (INGC).

In totaal kunnen 18.300 Mozambikanen niet terug naar hun huis. Voor hen werden in Beira vijf opvangcentra ingericht.

Desmond is niet de eerste storm die over het land trekt. Volgens een woordvoerder van de regering kwamen sinds het begin van het regenseizoen in oktober vorig jaar al minstens 36 mensen om het leven. Er vielen 60 gewonden.