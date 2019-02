1700 Latijns-Amerikaanse migranten aangekomen aan Amerikaanse grens

Zo'n 1700 Latijns-Amerikaanse migranten, voornamelijk Hondurezen, zijn dinsdag aangekomen in de Mexicaanse grensstad Piedras Negras, op de dag dat Donald Trump in zijn State of the Union zei dat hij ervoor zal zorgen dat de muur aan de grens met Mexico gebouwd wordt.