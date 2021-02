Aan een universiteit in Istanboel hebben studenten maandag gemanifesteerd om de vrijlating van twee medestudenten te eisen. 159 manifestanten werden volgens de gouverneur van Istanboel opgepakt.

De manifestanten kwamen op de been voor twee medestudenten die afgelopen weekend werden opgepakt voor 'aanzetten tot haat' in verband met een kunstvertoning op de campus waarbij een poster was opgehangen waarop de Kaäba, de heiligste plaats van de islam in het Saoedische Mekka, naast regenboogvlaggen werd afgebeeld.

Volgens de gouverneur van Istanboel, die eerder al een betogingsverbod wegens de coronapandemie had uitgevaardigd, werdenv159 manifestanten opgepakt nadat ze het rectoraat hadden omsingeld.

Eerder had Omer Faruk Gergerlioglu, een pro-Koerdisch parlementslid van de partij HDP die aanwezig was, al gezegd dat zowat honderd mensen waren ingerekend. Op videobeelden is te zien hoe de politie hardhandig optrad tegen de studenten. Aan de Bogazici-universiteit wordt al wekenlang actie gevoerd tegen de benoeming van een nieuwe rector door president Recep Tayyip Erdogan. Het protest verloopt meestal vreedzaam, maar het kwam al verscheidene keren tot schermutselingen met de politie.

De manifestanten kwamen op de been voor twee medestudenten die afgelopen weekend werden opgepakt voor 'aanzetten tot haat' in verband met een kunstvertoning op de campus waarbij een poster was opgehangen waarop de Kaäba, de heiligste plaats van de islam in het Saoedische Mekka, naast regenboogvlaggen werd afgebeeld.Volgens de gouverneur van Istanboel, die eerder al een betogingsverbod wegens de coronapandemie had uitgevaardigd, werdenv159 manifestanten opgepakt nadat ze het rectoraat hadden omsingeld. Eerder had Omer Faruk Gergerlioglu, een pro-Koerdisch parlementslid van de partij HDP die aanwezig was, al gezegd dat zowat honderd mensen waren ingerekend. Op videobeelden is te zien hoe de politie hardhandig optrad tegen de studenten. Aan de Bogazici-universiteit wordt al wekenlang actie gevoerd tegen de benoeming van een nieuwe rector door president Recep Tayyip Erdogan. Het protest verloopt meestal vreedzaam, maar het kwam al verscheidene keren tot schermutselingen met de politie.