15 vluchten geannuleerd en 175 vertraagd in Spanje door staking bij Ryanair

Door de staking bij de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair zijn er in Spanje zaterdag 15 vluchten geannuleerd en 175 vluchten liepen vertraging op. Dat melden Spaanse media.

De Spaanse vakbonden kondigden zaterdag ook 12 extra dagen met werkonderbrekingen aan: van 12 tot 15 juli, van 18 tot 21 juli en van 25 tot 28 juli op de tien Spaanse luchthavens waar het Ierse bedrijf aanwezig is. Het personeel vraagt onder meer een hoger loon. Ook in België was er vorige vrijdag en vorig weekend een staking bij Ryanair. Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteerde Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. Er wordt ook geklaagd over fouten in de loonfiches.