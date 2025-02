14-jarige komt om het leven bij mesaanval in Oostenrijk: ‘Islamitische aanslag met banden met IS’

Zaterdagavond stak een een 23-jarige man in Villach, Oostenrijk willekeurig voorbijgangers neer. Een jongen kwam om het leven. Drie slachtoffers liggen op intensieve zorgen. Het was een ‘islamistische aanslag met banden met IS’. Dat verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner zondag op een persconferentie.

Volgens de minister is de dader, een 23-jarige Syriër met geldige verblijfsvergunning, op korte tijd geradicaliseerd op het internet. Hij zou bij zijn eerste verhoor hebben toegegeven dat hij handelde in naam van IS.

Bij een huiszoeking werden IS-vlaggen in beslag genomen. De man radicaliseerde op TikTok, hij was volger van een radicale influencer. Volgens de topvrouw van de politie in de regio Karinthië, Michaela Kohlweiß, gebeurde de radicalisering waarschijnlijk op slechts enkele weken tijd.

De minister van Binnenlandse Zaken kondigde als gevolg van de aanslag ‘massale controles’ aan. Daartoe behoren ‘bepaalde doelgroepen’, zoals asielzoekers met een Syrische of Afghaanse achtergrond, zei hij. Dat belooft een lastige opdracht: alleen al de jongste vijf jaar kwamen 81.000 Syriërs en Afghanen naar Oostenrijk. Hoe die controles er zullen uitzien, is niet bekendgemaakt. De minister beloofde ook de nodige middelen aan de staatsveiligheid.

Volgens de politiechef zaten er zeven minuten tussen de eerste noodoproep en arrestatie van de man door twee agenten op patrouille. Zij moesten fysiek geweld gebruiken om de man op te pakken.

Tegen de man loopt een onderzoek voor moord en meerdere moordpogingen. Het moordwapen was een vouwmes met een lemmet van tien centimeter lang.

Bij de mesaanval kwam een ​​14-jarige om het leven. Drie slachtoffers liggen zondag nog op intensieve zorgen, niemand is in levensgevaar. Twee anderen raakten lichtgewond. Bij de gewonden is ook een Turkse man, de rest heeft de Oostenrijkse nationaliteit.

Volgens Kohlweiß zal de politie nog sterker aanwezig zijn en zullen evenementen en het stadscentrum van Villach nauwlettend in de gaten worden gehouden. Hoewel momenteel wordt aangenomen dat de 23-jarige de enige dader was.