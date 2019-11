Bij een botsing tussen twee helikopters zijn in het West-Afrikaanse land Mali dertien Franse militairen om het leven gekomen. Dat bevestigt het Elysée.

Helikoptercrash

De twee helikopters kwamen maandagavond met elkaar in aanraking bij een ongeval tijdens een operatie tegen het terrorisme, zo blijkt uit de mededeling.

President Emmanuel Macron verduidelijkt dat het gaat om dertien leden van de landmacht: zes officieren, zes onderofficieren en één korporaal eerste klas.

Mali

Het gaat om het meest ernstige incident sinds de start van de Franse interventie in Mali in 2013. Frankrijk stuurde toen duizenden troepen naar het West-Afrikaanse land nadat islamistische rebellen grote delen van het land veroverd hadden. Sinds de start van de operatie in steun van het Malinese leger zijn in totaal 38 soldaten omgekomen.

Frankrijk telt in totaal 4500 soldaten in Mali, Mauritanië, Niger, Burkina Faso en Tsjaad.