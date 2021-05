Bij een ongeval met een kabelbaan in Italië, waarbij een cabine naar beneden stortte, zijn 13 mensen om het leven gekomen. Twee kinderen zijn zwaargewond.

Bij het ongeval met een kabelbaan in Italië, waarbij een cabine naar beneden stortte, zijn uiteindelijk 13 doden en twee zwaargewonden gevallen. Dat blijkt uit een definitieve balans van de hulpdiensten. De twee zwaargewonden zijn twee kinderen van negen en vijf jaar. Zij werden in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in Turijn.

Het ongeval vond plaats in de mondaine badplaats Stresa, aan het Lago Maggiore, in de regio Piëmont, in het noorden van Italië. De kabelbaan is geliefd bij toeristen en verbindt in een tijdspanne van 20 minuten Stresa met de Mottarone, een berg op bijna 1.500 meter hoogte die een spectaculair uitzicht biedt over de Alpen.

Het ongeval gebeurde op 300 meter van de top. Op het hoogste deel van het parcours zou een kabel gebroken zijn.

De kabelbanen in Italië zijn nog maar sinds zaterdag opnieuw open. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen die de regering van premier Mario Draghi onlangs heeft besloten.

Kabelbaan Stresa-Mottarone © getty

