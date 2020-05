Bij een zelfmoordaanslag op een begrafenis van een politiechef in Oost-Afghanistan zijn tientallen mensen omgekomen of gewond geraakt.

Dat melden Afghaanse politici en de lokale autoriteiten.

Dinsdag, rond 11 uur plaatselijke tijd, heeft een zelfmoordterrorist explosieven tot ontploffing gebracht tijdens een begrafenisceremonie, zegt een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Nangarhar. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat, maar Selon Zaher Adel, de woordvoerder van het ziekenhuis in Jalalabad,had het over '12 doden en 56 gewonden'. Jalalabad is de hoofdstad van Nangarhar.

De aanslag werd ook nog niet opgeëist, maar de taliban hebben hun betrokkenheid al ontkend. In de oostelijke provincie Nangarhar is naast de taliban ook nog Islamitische Staat actief.

Een uur voor de aanslag in het oosten begon, vielen er minsten vier doden en vijf gewonden in hoofdstad Kaboel, waar als militairen verklede mannen een ziekenhuis bestormden en binnendrongen.

Een veiligheidsmedewerker verklaarde dat er geweerschoten en explosies te horen waren, en dat zo'n tachtig burgers gered waren.

Een deel van het ziekenhuis wordt beheerd door de internationale hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen, volgens het ministerie van Volksgezondheid. Ze voorziet er technische ondersteuning aan de kraamafdeling. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De taliban zeggen niet betrokken te zijn geweest.

