Na bijna 100 dagen in functie kan de Amerikaanse president Joe Biden rekenen op de goedkeuring van een meerderheid van de Amerikanen. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de krant Washington Post en de zender ABC News.

De 78-jarige Biden krijgt de goedkeuring van 52 procent van zijn landgenoten. Daarmee is de Democraat populairder dan zijn Republikeinse voorganger Donald Trump: in dezelfde periode vier jaar geleden kreeg die de steun van slechts 42 procent van de Amerikanen.

Biden scoort wel aanzienlijk slechter dan andere voorgangers. Zo haalde de Republikein George W. Bush in een vergelijkbaar onderzoek een waardering van 63 procent, de Democraat Barack Obama zelfs 69 procent.

Het huidige staatshoofd krijgt vooral lof voor zijn aanpak van de coronapandemie, die 64 procent van de respondenten goedkeurt. Onder Biden is de vaccinatiecampagne enorm snel uitgerold.

Kritiek komt er dan weer vooral op zijn benadering van de migrantenproblematiek aan de zuidgrens met Mexico. Meer dan de helft (53 procent) keurt Bidens aanpak af en slechts 37 procent keurt hem goed. De nieuwe regering wil het migratiebeleid menswaardiger maken dan dat van Trump, maar staat onder druk omdat het aantal migranten uit Latijns-Amerika die hun opwachting maken, de jongste tijd fors is gestegen.

Volgende donderdag is Biden 100 dagen in functie.

