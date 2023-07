10.500 slachtoffers van Congolese krijgsheer hebben volgens ICC recht op herstelbetaling

Zowat 10.500 slachtoffers van de Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda komen in aanmerking voor herstelbetalingen. Dat zei het Internationaal Strafhof (ICC) vrijdag. In totaal gaat het om 31,3 miljoen dollar.

Ntaganda, bijgenaamd “Terminator”, werd in 2019 tot dertig jaar cel veroordeeld voor wreedheden die hij begin de jaren 2000 in het noordoosten van Congo heeft begaan. De in Rwanda geboren krijgsheer werd schuldig bevonden aan vijf misdrijven tegen de menselijkheid en dertien oorlogsmisdrijven, waaronder moord, seksuele slavernij, verkrachting en het inzetten van kindsoldaten.

Eind vorig jaar werd Ntaganda van het Nederlandse Den Haag overgebracht naar België, om zijn celstraf uit te zitten in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut.