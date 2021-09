Momenteel wachten meer dan 10.000 oorlogsvluchtelingen in Wit-Rusland aan de grens met Polen op toegang tot de Europese Unie (EU). Dat zegt de Poolse douane.

Het beleid van de Wit-Russische president Loekasjenko helpt migranten om de grens met EU-buurlanden Litouwen, Letland en Polen te bereiken, zegt generaal-majoor Tomasz Praga van de Poolse douane. Afgelopen weekend zouden zo'n 367 migranten ervan weerhouden zijn om illegaal de grens over te steken.

Interviews met de migranten wijzen uit dat velen onder hen Duitsland of Frankrijk proberen te bereiken. 'Heel wat migranten willen naar hun broers, zussen of andere familie, maar wisten niet dat de Poolse grens hen nog in de weg stond', zegt Praga.

De regeringen van Litouwen, Letland en Polen beschuldigen Wit-Rusland ervan migranten die de EU proberen te bereiken actief te helpen. Loekasjenko zelf dreigde daar eind mei mee, in reactie op verscherpte EU-sancties tegen de voormalige Sovjetrepubliek.

Het beleid van de Wit-Russische president Loekasjenko helpt migranten om de grens met EU-buurlanden Litouwen, Letland en Polen te bereiken, zegt generaal-majoor Tomasz Praga van de Poolse douane. Afgelopen weekend zouden zo'n 367 migranten ervan weerhouden zijn om illegaal de grens over te steken. Interviews met de migranten wijzen uit dat velen onder hen Duitsland of Frankrijk proberen te bereiken. 'Heel wat migranten willen naar hun broers, zussen of andere familie, maar wisten niet dat de Poolse grens hen nog in de weg stond', zegt Praga.De regeringen van Litouwen, Letland en Polen beschuldigen Wit-Rusland ervan migranten die de EU proberen te bereiken actief te helpen. Loekasjenko zelf dreigde daar eind mei mee, in reactie op verscherpte EU-sancties tegen de voormalige Sovjetrepubliek.