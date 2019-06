Miljarden mensen wereldwijd kampen met gebrek aan water, sanitatie en hygiëne, blijkt uit een nieuw rapport van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ongeveer 2,2 miljard mensen hebben geen veilig drinkwater, 4,2 miljard mensen moeten het stellen zonder hygiënische toiletten en 3 miljard mensen kunnen hun handen niet met zeep wassen.

Het gisteren verschenen rapport zet de ontwikkelingen tussen 2000 en 2017 op een rij, en concludeert dat aanzienlijke vooruitgang is geboekt als het gaat om sanitatie, hygiëne en beschikbaarheid van drinkwater voor iedereen in de wereld. De kwaliteit van die diensten is echter vaak onder de maat.

'Alleen beschikbaarheid is niet genoeg. Als het water niet schoon is, is het niet veilig om te drinken', zegt Kelly Ann Naylor van Unicef. Ze wijst er ook op dat toiletten vaak beperkt toegankelijk zijn of onveilig.

'Gezinnen op het platteland in arme gebieden lopen het meeste risico om achter te blijven. Regeringen moeten investeren in deze gemeenschappen om de economische en geografische kloof te dichten. Het gaat om een essentieel mensenrecht.'

Ziekten

Sinds 2000 kregen 1,8 miljard mensen toegang tot basisdrinkwatervoorzieningen. Naar schatting heeft één op de tien mensen (785 miljoen) deze voorzieningen nog niet, inclusief 144 miljoen mensen die onbehandeld oppervlaktewater drinken.

'Als landen niet investeren in sanitatie, veilig water en hygiëne, houden we ziektes die al lang geschiedenis hadden moeten zijn: diarree, cholera, tyfus, hepatitis A en verwaarloosde tropische ziekten zoals trachoom, darmwormen en schistosomiasis', zegt Maria Neira van de WHO.

In het rapport staat ook dat 2,1 miljard mensen sinds 2000 toegang kregen tot sanitaire voorzieningen, maar dat het geproduceerde afval in veel landen niet goed verwerkt wordt. Twee miljard mensen moeten het stellen zonder sanitaire voorzieningen. Daarvan leven zeven van de tien op het platteland en een derde woont in de Minst Ontwikkelde Landen (LDC's).

Sinds 2000 is het aantal mensen dat zijn behoeften doet in het open veld, gehalveerd tot 673 miljoen mensen. Drieëntwintig landen hebben die praktijk bijna uitgebannen, maar in 39 landen nam die juist toe. Het merendeel daarvan ligt in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar sprake was van een sterke bevolkingsgroei in deze periode.

Het rapport wijst er ook op dat bijna driekwart van de bevolking in de Minst Ontwikkelde Landen geen zeep en water heeft om handen te wassen.