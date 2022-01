Het is donderdag één jaar geleden dat aanhangers van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump het Capitool bestormden tijdens de validatie van de verkiezingsresultaten in het Congres. In het afgelopen jaar werden al meer dan 700 mensen aangeklaagd en onderzoekt een commissie van het Huis van Afgevaardigden wie verantwoordelijk was voor het aanzetten tot geweld.

Op 6 januari 2021 hield president Donald Trump in de voormiddag een speech, niet ver van het Capitool. Daar herhaalde hij voor de zoveelste keer dat de Democraten de verkiezingsoverwinning van hem gestolen hadden door fraude te plegen. Hij verklaarde ook onder meer dat zijn aanhangers moesten vechten voor hun leven ("fight like hell") als ze nog een land wilden hebben.

Al tijdens en na de toespraak van Trump trokken honderden van zijn aanhangers richting Capitool. Onder hen ook leden van de extreemrechtse militia's Proud Boys, Three Percenters en Oath Keepers. De relschoppers braken door de barricades van de politie en trokken onder meer naar de zaal van de Senaat en het kantoor van voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Er waren schoten te horen en de militanten vernielden of stalen materiaal.

Trump bleef tijdens de aanval op Twitter schrijven dat de VS de waarheid eisen, maar riep uiteindelijk ook op tot kalmte. Pas later verspreidde hij ook een videoboodschap, waarin hij bleef spreken over fraude. "Ik weet hoe je je voelt, maar ga naar huis, en ga in vrede", zei hij ook.

Vijf mensen stierven net voor, tijdens of na de aanval. Een 35-jarige Trump-aanhangster werd geraakt door een politiekogel toen ze het Capitool probeerde binnen te dringen. Een politieagent stierf de dag erop aan een beroerte. Nog twee anderen stierven een natuurlijke dood, een persoon stierf aan een overdosis drugs. Meer dan 100 mensen raakten gewond en de aanval zou 1,5 miljoen dollar (ruim 1,3 miljoen euro) aan schade veroorzaakt hebben aan het parlementsgebouw.

Achteraf is gebleken dat de autoriteiten waarschuwingen over geweld in de wind sloegen en de beveiliging aan het Capitool onvoldoende was. President Donald Trump zou bovendien geweigderd hebben om de National Guard tijdig te ontplooien. Uiteindelijk valideerde het Congres na de bestorming alsnog de verkiezingsresultaten en Joe Biden en Kamala Harris werden uitgeroepen als de winnaars van de verkiezingen.

De Democraten startten tevergeefs een impeachmentprocedure tegen Trump, die door de Republikeinse meerderheid in de Senaat werd geblokkeerd. Wel verloor Trump zijn profielen op de sociale media, omdat hij volgens die platformen verantwoordelijk was voor het geweld.

Het afgelopen jaar werden 725 mensen aangeklaagd in verband met de aanval, aldus The Washington Post. Het overgrote deel van hen, 640 mensen, werd aangeklaagd voor het betreden van een afgesloten federaal gebouw of het gebied errond, 225 mensen werden aangeklaagd voor geweld of weerstand bieden bij hun arrestatie. Andere klachten zijn het betreden van een afgesloten gebied met een dodelijk wapen, geweld tegen de media en het gebruiken van een gevaarlijk of dodelijk wapen tegen de politie.

Zeventig geweldplegers werden ondertussen al veroordeeld: 31 van hen kregen een celstraf, 18 werden onder huisarrest geplaatst en 21 kregen voorwaarden opgelegd. De langste celstraf was voor Robert Scott Palmer. Hij kreeg meer dan vijf jaar, mede omdat hij een houten plank en een lege brandblusser na de politie gooide nadat hij binnendrong in het parlement. De "QAnon Sjamaan" Jacob Chansley, die met hoorns op zijn hoofd, berenmuts en ontbloot bovenlijf een van de gezichten van de bestorming werd, kreeg 41 maanden cel.

Naast de gerechtelijke onderzoeken, werd in het Huis van Afgevaardigden een onderzoekscommissie opgericht - een gelijkaardige commissie in de Senaat werd via een filibuster door de Republikeinen tegengehouden. De commissie die de rol van Trump en zijn adviseurs onderzoekt bij de bestorming, ondervroeg al een honderdtal personen en heeft al tientallen mensen gedagvaard. Onder hen ook heel wat bekende figuren als raadgever van Trump Steve Bannon, ex-stafchef Mark Meadows, woordvoerster Kayleigh McEnany, topadviseur Stephen Miller en veiligheidsadviseur Michael Flynn. Ook vraagt de commissie de vrijgave van documenten van het Witte Huis, die volgens haar onthullen wat er is gebeurd voor en tijdens de bestorming. Trump probeert al een hele tijd tevergeefs die vrijgave te blokkeren en stapte in december naar het Hooggerechtshof.

Verschillende media maakten ondertussen al details bekend van wat er gebeurde rond die 6 januari. Zo schreef The Guardian dat een PowerPoint-presentatie met plannen om een staatsgreep te plegen werd overhandigd aan de commissie, zou Ivanka Trump aan haar vader hebben gevraagd om in te grijpen tijdens de bestorming en zou Fox-persoonlijkheid Sean Hannity al voor 6 januari in sms'en naar Trumps stafchef zijn bezorgdheid hebben uitgedrukt over wat er zou gebeuren.

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de bestorming houden Joe Biden en Kamala Harris donderdag vanuit de Saturday Hall in het Capitool een toespraak. Donald Trump had ook aangekondigd een toespraak te houden, maar stelde die uiteindelijk uit tot 15 januari. Ook een jaar na de feiten blijft de ex-president volhouden dat er fraude werd gepleegd en noemt hij zijn nederlaag "de misdaad van de eeuw".

In het Capitool vindt ook een minuut stilte plaats en een gebedsmoment. Politici die aanwezig waren zullen ook over hun ervaringen vertellen, en er vindt ook een panelgesprek plaats.

