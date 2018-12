1.500-tal actievoerders verzamelen op Champs-Elysées, al meer dan 300 arrestaties

Het is de vierde actiedag van de gele hesjes. Omdat hun protesten op en rond de Champs-Elysées eerder op hevige rellen uitdraaiden, laten de ordediensten niets aan het toeval over. Er zijn 8.000 politieagenten ingezet in de hoofdstad en nog eens meer dan 80.000 in de rest van het land. In Parijs zijn ook verschillende metrostations, grote winkels en toeristische trekpleisters, zoals de Eiffeltoren, afgesloten voor het publiek.

Volgens BFMTV zou de politie voor de eerste keer vandaag/zaterdag traangas ingezet hebben om een deel van de menigte op de Champs-Elysées uiteen te drijven, maar zou het al bij al rustig blijven. Veel actievoerders, die protesteren tegen de levensduurte en uiting willen geven aan hun ongenoegen over de manier waarop het land wordt bestuurd, vragen om het ontslag van president Emmanuel Macron.