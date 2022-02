De Verenigde Staten hebben opnieuw vrijstellingen van sancties verleend voor activiteiten voor burgerlijke doeleinden in het Iraanse nucleaire programma. Die vrijstellingen werden door Donald Trump van tafel geveegd. De onderhandelingen om de nucleaire deal met Iran te redden gaan daarmee de laatste fase in.

Het besluit is ook bedoeld om 'technische besprekingen' te vergemakkelijken. Die zijn nodig in de laatste weken van de onderhandelingen, zegt een hoge Amerikaanse functionaris. Hij verwijst naar de onderhandelingen met Teheran en andere grote mogendheden, die de komende dagen in Wenen zullen worden hervat.

'De vrijstelling zal van essentieel belang zijn om te zorgen dat Iran zijn nucleaire engagementen snel zal nakomen' als er een compromis bereikt wordt in Wenen, voegde hij eraan toe. Maar zelfs zonder een deal in de Oostenrijkse hoofdstad 'zullen de technische besprekingen bijdragen aan het bereiken van onze non-proliferatiedoelstellingen'. Het Joint Comprehensive Plan of Action uit 2015 perkte het Iraanse nucleaire programma drastisch in ruil voor verlichting van de economische sancties.

De Verenigde Staten trokken zich in 2018 onder voormalig president Donald Trump terug uit het akkoord en legden Iran opnieuw sancties op. In mei 2020 schrapte Trump ook de vrijstellingen. Die gaan met name over de voor onderzoek bestemde kernreactor in Teheran en de zwaarwaterreactor in Arak, die onder toezicht van de internationale gemeenschap is aangepast om de productie van plutonium voor militair gebruik onmogelijk te maken.

