‘Waarom een gemeenschappelijke munitieaankoop een rechtvaardige vrede zal brengen in Oekraïne’

‘Het plan rond de gemeenschappelijke munitieaankoop toont aan dat de EU waar nodig in staat is om snel te handelen’, schrijft Josep Borrell. ‘Het is ook het bewijs dat wij vastbesloten zijn om Oekraïne de middelen te geven die het nodig heeft voor de legitieme zelfverdediging.’

Oekraïne zit midden in een intensieve oorlog waar vrijheid en behoud van de soevereiniteit op het spel staan. Om terug te kunnen vechten en het Russische leger te kunnen verdrijven, heeft Oekraïne niet alleen politieke steun en geld nodig maar ook voldoende wapens én munitie, want wapens zonder munitie zijn nutteloos.

Op dit moment gebruiken de Russen veel meer artilleriegranaten dan Oekraïne, en de prijs voor dit verschil wordt betaald in Oekraïense levens. Wij hebben vaak gezegd dat de verdediging van de soevereinteit van Oekraïne existentieel is – voor Oekraïne zelf, maar ook voor de rest van Europa. Wij kunnen niet dit doel hebben zonder Oekraïne ook de middelen te geven om het te bereiken.

Sinds Rusland zijn oorlog is begonnen, heeft de EU laten zien goed te begrijpen wat er op het spel staat. Een jaar geleden zijn wij voor het eerst begonnen met het leveren van militair materieel. Afgelopen herfst zijn we gestart met de opleiding van Oekraïense soldaten op EU grondgebied, onder EU-vlag. Wat dat betreft liggen we goed op schema om tegen eind dit jaar 30.000 Oekraïense soldaten te hebben opgeleid. En nu zetten we de volgende stap, door Oekraine samen van de munitie te voorzien die het zo dringend nodig heeft.

Vorige week gingen de Europese leiders akkoord met een voorstel dat ik samen met Eurocommissaris Bretonheb voorbereid. Dat voorstel heeft drie elementen. Ten eerste, de gezamenlijke financiering van de levering aan Oekraine van munitie uit bestaande voorraden of lopende bestellingen; ten tweede de gezamenlijke aanschaf van nieuwe artilleriegranaten; en ten derde de vergroting van de capaciteit van de Europese defensie-industrie.

We zullen 1 miljard euro gebruiken uit de Europese Vredesfaciliteit om lidstaten te vergoeden die bereid zijn om onmiddellijk munitie aan Oekraïne te leveren. Daarbovenop zullen we nog eens 1 miljard euro gebruiken voor de gezamenlijke aanschaf van 155mm-munitie en raketten, en dat zullen we doen via gezamenlijke bestellingen bij de EU-defensie-industrie en Noorwegen. Dit zal gebeuren via het Europees Defensieagentschap (EDA) of via aanvullende gezamenlijke aankoopprojecten onder leiding van een lidstaat. Het doel is om zo snel mogelijk te handelen. Het plan is om Oekraïne binnen een jaar te voorzien van 1 miljoen patronen voor een totaalbedrag van 2 miljard euro. Omdat we werken met een terugbetalingspercentage van 50% tot 60%, zullen wij met dit totale pakket ruwweg 4 miljard euro aan munitie voor Oekraine mobiliseren.

De afgelopen 20 jaar hebben Europeanen investeringen in de defensie-industrie flink teruggeschroefd. Nu moeten we die weer opvoeren vanwege de radicaal veranderde veiligheidssituatie. Het derde spoor gaat bijgevolg over het vergroten van de capaciteit van de Europese defensie-industrie, om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag, zowel voor onze eigen legers als voor het Oekraïense. Het is nu eenmaal makkelijker om vandaag te geven wat je op voorraad hebt, als je erop kan vertrouwen dat je morgen nieuwe voorraden zal kunnen krijgen. De Europese Commissie gaat met financiele steun deze verhoging van de Europese defensie-productiecapaciteit ondersteunen.

Natuurlijk zal de vraag rijzen hoe een dergelijke wapenwedloop een einde kan maken aan deze verschrikkelijke oorlog. Het antwoord is dat Oekraine wapens en munitie nodig heeft om zichzelf te verdedigen, zeker zolang Rusland het land blijft aanvallen en bombarderen.

Natuurlijk willen wij, net als Oekraïne, vrede. Maar niet zomaar vrede. We willen een rechtvaardige en duurzame vrede, gebaseerd op het VN-Handvest, waarbij Rusland zijn troepen terugtrekt uit al het grondgebied dat het momenteel bezet. Daarom steunen wij ook de vredesformule van president Zelensky. Met andere woorden, hoe de oorlog eindigt is belangrijk, niet alleen dat hij eindigt (met mogelijke territoriale of andere winst van Rusland).

Wij willen ook dat Rusland verantwoording aflegt en daarom is de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen president Poetin zo belangrijk: hij moet te recht staan voor de oorlogsmisdaden waarvoor hij verantwoordelijk is, waaronder de gedwongen ontvoering van zoveel kinderen uit Oekraïne.

In deze oorlog staan de geschiedenis en het recht aan de kant van Oekraïne. Maar we moeten de loop van de geschiedenis versnellen. Onze militaire steun en het besluit om samen munitie te kopen dienen de zaak van een rechtvaardige vrede. Het is daarom een juiste en noodzakelijke beslissing.

Josep Borrell Fontelles is Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie.