VS maakt 756 miljoen humanitaire steun vrij voor Syrië

De Verenigde Staten hebben donderdag voor 756 miljoen dollar aan nieuwe humanitaire hulp aangekondigd voor Syrië. “Na meer dan tien jaar oorlog, blijven de behoeften van ontheemden dringend”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De financiering, die bovenop de 808 miljard komt die eerder dit jaar was toegezegd, is een teken van de niet aflatende steun voor het Syrische volk, aldus minister Antony Blinken. Hij benadrukte ook het belang van een internationale overeenkomst om de levering van humanitaire hulp via de grens van Turkije mogelijk te maken. ‘Een vitale schakel voor miljoenen mensen in Syrië’, klinkt het.

In juli nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan waarbij het mechanisme voor grensoverschrijdende hulp met zes maanden werd verlengd. Het Westen wilde de verlenging van een jaar, maar Rusland ging slechts akkoord met de helft. Het mechanisme, sinds 2014 van kracht, maakt het mogelijk om zonder toestemming van het regime in Damascus meer dan 2,4 miljoen mensen te helpen in de provincie Idleb en het noorden van Aleppo, die onder controle staan van jihadistische rebellengroepen.

‘Grensoverschrijdende leveringen helpen ervoor zorgen dat vitale hulp, waaronder voedsel, medicijnen en andere benodigdheden, daadwerkelijk mensen in het noordwesten van Syrië bereikt’, aldus Blinken. In totaal heeft Washington al ongeveer 15,7 miljard dollar aan humanitaire steun voor Syrië gefinancierd sinds het begin van de oorlog zowat elf jaar geleden.