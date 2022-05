VS: justitie onderzoekt politieoptreden tijdens bloedbad in school

Gezien de ernstige tekortkomingen van de politie bij het bloedbad in een basisschool in Texas start de Amerikaanse Justitie een onderzoek.

De autoriteiten in Washington hebben zondag aangekondigd dat het optreden van de veiligheidstroepen onderzoek behoeft. De burgemeester van het getroffen stadje Uvalde, Don McLaughlin, vroeg erom. Het doel van het onderzoek is om een onafhankelijk rapport op te stellen over het optreden van de politie die dag en om lessen te trekken voor andere aanvallen. Wanneer het af is, wordt het rapport ook gepubliceerd. De beoordeling zal ‘eerlijk, transparant en onafhankelijk’ zijn, aldus de mededeling.

Een achttienjarige schutter doodde dinsdag negentien kinderen en twee leraren in een basisschool in het stadje Uvalde in Texas. De aanvaller sloot zichzelf op met leerlingen en leerkrachten in twee aaneengesloten klaslokalen en schoot daar rond.

Nieuwe onderzoeksbevindingen over de gebeurtenissen die dag zetten de politie onder zware druk. Volgens officiële informatie waren al in een vroeg stadium negentien politieagenten aanwezig in de gang voor het bewuste klaslokaal. De agenten deden echter lange tijd geen poging om het lokaal binnen te dringen. Nabestaanden wrijven de politie aan dat zij levens had kunnen redden.