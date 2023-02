VS beschuldigen Rusland van schending nucleair akkoord

De Verenigde Staten hebben Rusland er dinsdag van beschuldigd in schending te zijn met de New Strategic Arms Reduction Treaty, het enige nucleaire akkoord tussen de twee grootmachten dat hun nucleaire wapenarsenaal inperkt.

Concreet zegt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat Rusland weigert om inspecties op hun territorium te laten doorgaan. Zelf verklaart de VS zich nog steeds aan het akkoord te houden.

De aantijgingen komen maanden nadat de Russische president Vladimir Poetin had gedreigd om atoomwapens in te zetten in de oorlog met Oekraïne. De teloorgang van de nieuwe START-akkoorden zou betekenen dat de nonproliferatie-architectuur tussen de VS en Rusland, die met bloed, zweet en tranen in de jaren ’80 en ’90 werd opgebouwd, zou afbrokkelen.

Anatoly Antonov, de Russische ambassadeur in Washington, geeft aan dat de situatie over de nieuwe START-akkoorden een ‘direct resultaat is van de hybride oorlog die door het Westen werd ontketend tegen ons land. Antonov voegde er nog aan toe dat ‘de inperking van het wapenarsenaal niet kan losgemaakt worden van de geopolitieke realiteit.’

Bij de aanvang van de ambtstermijn van de Amerikaanse president Biden verklaarden de VS en Rusland zich eerst nog akkoord met de verlening van het START-verdrag. De oorlog in Oekraïne zet de relaties tussen de twee grootmachten echter op scherp.