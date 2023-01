Volvo Gent legt productie stil

Volvo Gent moet deze week de assemblage weer staken door een gebrek aan onderdelen.

De oorzaak van de problemen zijn ook deze keer een kink in de toeleveringsketen van de fabriek in de Gentse haven. De toeleveranciers zijn er niet in geslaagd om de nodige chips (halfgeleiders) te leveren en het ziet er niet naar uit dat er op heel korte termijn een oplossing komt. De problemen slepen nu al twee jaar aan en waren aanvankelijk een gevolg van de coronapandemie.

Niet de eerste keer

Naar aanleiding van de opeenvolgende lockdowns werden orders bij toeleveringsbedrijven on hold gezet en op het ogenblik dat de wereld weer werd ontgrendeld, ontstond plots een heel grote vraag naar halfgeleiders. De bedrijven die voorheen alle chips netjes hadden geleverd, waren intussen ook op zoek gegaan naar nieuwe klanten en afzetmarkten waardoor ze de onderdelen niet meteen konden leveren. Die schaarste sleept inmiddels ruim twee jaar aan en in het geval van Volvo Gent werd de pauzeknop van de assemblagelijn al enkele tientallen keren ingedrukt.

De storingen in het productieproces hebben verstrekkende gevolgen want in normale omstandigheden rollen er wekelijks 5.000 voertuigen uit de productiehal. Door de fabriek zeven dagen stil te leggen, zitten 7.000 werknemers zonder werk. En voor kopers zijn er dus bijkomende vertragingen voor de nieuwe modellen (waaronder de populaire XC40).