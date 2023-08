Volvo bouwt monovolume

Het Zweedse Volvo ontwikkelt een MPV-model met een elektrische aandrijving. Het is de eerste keer dat Volvo een monovolume of ‘eenvolume’ gaat bouwen.

Volvo kennen we traditioneel als een merk dat vooral breakmodellen en de voorbije decennia ook SUV-wagens heeft gebouwd. Nu verbaast de constructeur iedereen met de plannen om uitgerekend een MPV te ontwikkelen. MPV’s of éénvolumewagens waren vooral in de jaren negentig en de nillies populair met modellen als de Renault Espace of de Volkswagen Sharan.

De afgelopen 15 jaar boetten deze modellen duidelijk in aan populariteit en ze werden vervangen door SUV’s die in alle maten en gewichten. Nu blaast Volvo dit ‘vergeten’ segment nieuw leven in door een minibusje te lanceren onder de naam EM90.

Premium

Volvo toont een eerste beeld van de EM90 die is uitgerust met een panoramisch dak en een verticale achterpartij. Het lijkt erop dat de wagen een modulair interieur krijgt en ook zeven zitplaatsen zal hebben. Omdat Volvo aangeeft dat het om een 100 % elektrisch aangedreven model gaat, verwachten we ook een volledig vlakke vloer waardoor er nog meer mogelijkheden ontstaan om het interieur (modulair) aan te passen aan de noden van de gebruiker.

Volvo wil verder nog kwijt dat er een premium afwerking wordt voorzien en het interieur zal als een ‘Scandinavische woonkamer’ aanvoelen. Het nieuwe model wordt medio november officieel onthuld en dan zijn er meer technische gegevens beschikbaar over aandrijving en rijbereik.