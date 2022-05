VN-veiligheidsraad veroordeelt moord van Al Jazeera-journaliste

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de moord van een journaliste van de Arabische zender Al Jazeera op de Westelijke Jordaanoever ‘krachtig veroordeeld’ in een resolutie die vrijdag unaniem werd goedgekeurd. Dat zeggen diplomaten.

Shireen Abu Akleh werd woensdagochtend in het hoofd geschoten terwijl ze verslag uitbracht van schermutselingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De 51-jarige Amerikaans-Palestijnse vrouw had veel ervaring met conflictverslaggeving en was duidelijk herkenbaar als journaliste. Ze werkte al 25 jaar als Midden-Oostenverslaggever voor Al Jazeera.

De resolutie in de VN-veiligheidsraad kwam er op voorstel van de Verenigde Staten. Dat een stellingname over een Israëlisch onderwerp unaniem wordt aangenomen in het orgaan dat uit vijftien landen bestaat, is uitzonderlijk.

De tekst vraagt ook ‘een onmiddellijk, grondig, transparant en onpartijdig onderzoek’ naar de moord. Voorts wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de daders verantwoording moeten afleggen.