VN: Somalië op de rand van ‘hongersnood en dood’

Volgens de VN staat Somalië op de rand van een hongersnood. Het heeft voor het vierde regenseizoen op rij niet genoeg geregend in het Noordoost-Afrikaanse land. Daardoor zijn de oogsten mislukt.

De voedselprijzen zijn drastisch gestegen en de benodigde fondsen voor humanitaire hulp zijn nog niet bijeengebracht. ‘Honderdduizenden Somaliërs worden geconfronteerd met hongersnood en de dood’, zegt Etienne Peterschmitt van VN-landbouworganisatie FAO.

Ongeveer 7,1 miljoen mensen, zo’n 45 procent van de bevolking, hebben problemen om voldoende voedsel voor hun gezin te vergaren. Volgens de FAO lopen 1,5 miljoen kinderen het risico op acute ondervoeding. En de omstandigheden raken niet alleen mensen: sinds medio 2021 zijn ongeveer drie miljoen dieren gestorven door droogte en ziekte.

Klimaatverandering treft Somalië bijzonder hard, zegt de VN-coördinator voor Somalië, Adam Abdelmoula. ‘De informatie die we hebben, is dat de temperaturen in Somalië tegen 2080 met 3,54 graden zullen zijn gestegen. Dit maakt het land in de zomer praktisch onbewoonbaar’, zegt hij. Ook de oorlog in Oekraïne is volgens Abdelmoula een belangrijke oorzaak voor de precaire situatie waarin Somalië zich bevindt: ‘Vijfentachtig procent van alle tarwe-import kwam tot voor kort uit Rusland en Oekraïne, 50 procent uit Oekraïne en 35 procent uit Rusland.’