VN luiden alarmbel over snelle stijging dodentol Soedan

De Verenigde Naties (VN) hebben vrijdag gewaarschuwd voor een snelle stijging van het aantal burgerdoden in Soedan en beschuldigen de strijdende partijen ervan dat ze de bevolking niet beschermen. “Er moet onmiddellijk een einde komen aan willekeurige aanvallen, bedreigingen en aanvallen op burgers”, zei Seif Magango, woordvoerder van het VN-Mensenrechtenbureau.

Het Soedanese leger, dat sinds april 2023 in oorlog is met de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), heeft de afgelopen weken op verschillende fronten een offensief uitgevoerd om de volledige controle over de hoofdstad Khartoem terug te krijgen. Het VN-Mensenrechtenbureau meldde dat het tussen 31 januari en 5 februari ten minste 275 burgerdoden heeft gedocumenteerd als gevolg van artilleriebeschietingen, luchtaanvallen en droneaanvallen in Khartoem en in Noord-Darfoer, Zuid-Darfoer, Noord-Kordofan en Zuid-Kordofan.

Die cijfers zijn meer dan drie keer hoger dan het “toch al hoge aantal” van 89 doden van de week ervoor, zei Magango. De organisatie benadrukt dat de werkelijke dodentol waarschijnlijk veel hoger is dan de cijfers die zij kan verifiëren. “De snelle toename van het aantal burgerdoden onderstreept de ernstige risico’s voor burgers als gevolg van het voortdurende falen van de partijen in het conflict en hun bondgenoten om burgers te beschermen.”

“De Soedanese strijdkrachten en de RSF, en de bewegingen en milities die hen steunen, moeten hun verplichtingen op grond van het internationaal recht nakomen en concrete stappen ondernemen om burgers, onder wie humanitaire hulpverleners en mensenrechtenactivisten, te beschermen tegen schade”, voegde hij eraan toe.

De oorlog in Soedan kostte al tienduizenden mensen het leven, leidde tot twaalf miljoen ontheemden en bracht het land aan de rand van de hongersnood.