VN bevestigt opnieuw engagement om in Afghanistan te blijven

De Verenigde Naties hebben vrijdag opnieuw hun engagement bevestigd om in Afghanistan te blijven om de bevolking te helpen, na een evaluatie van hun operaties in het land naar aanleiding van het verbod voor Afghaanse vrouwen om voor de VN te werken.

De VN-missie in Afghanistan (Unama) “bevestigt opnieuw haar engagement om te blijven en zich in te zetten in naam van de mannen, vrouwen en kinderen van Afghanistan en roept onze donateurs op om de hulp te financieren waaraan de bevolking nood heeft”, zei Farhan Haq, adjunct-woordvoerder van de VN-secretaris-generaal.

Unama voerde tot en met vandaag/vrijdag 5 mei een onderzoek naar haar operatie nadat de talibanregering had beslist Afghaanse medewerksters te verbieden voor de VN te werken. In een in Kaboel gepubliceerd persbercht veroordeelde Unama het verbod als “een ernstige ondermijning van ons werk en van ons vermogen om alle mensen in nood te bereiken”.

Maar we kunnen ons ondanks de uitdagingen niet terugtrekken, beklemtoonde Unama, dat zei “uitgebreid overlegd te hebben met verschillende maatschappelijke actoren, waaronder maatschappelijke organisaties en vrouwengroepen, en met de lidstaten en donateurs”. “We blijven doorgaan met onze gerichte, constructieve en principiële betrokkenheid bij de talibanautoriteiten om de opheffing van het verbod te verkrijgen en de veiligheid van alle VN-medewerkers veilig te stellen”, voegde de missie er nog aan toe.

“Ons personeelsbeleid zal voortdurend worden geëvalueerd”, aldus Haq. Sinds het verbod heeft Unama al haar personeel, zowel mannen als vrouwen, gevraagd om te telewerken, maar andere VN-instellingen in het land hebben andere manieren om met de situatie om te gaan, zei hij.