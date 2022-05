Vlaanderen krijgt 223 miljoen uit Brexitfonds voor België

Vlaanderen zal de ­komende jaren 223 miljoen ­euro uit het Europese Brexitfonds ontvangen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Karl Vanlouwe (N-VA), waarover De Standaard donderdag schrijft.

Vlaanderen krijgt daarmee 63 procent van de 353 miljoen euro die naar België vloeit. Het gaat om een bedrag in constante prijzen (2018). In lopende prijzen krijgt België 387 miljoen euro uit de ‘Brexit Adjustment Reserve’. Volgens de verdeelsleutel die na overleg tussen de verschillende regeringen werd vastgelegd, krijgt Wallonië 29 procent van de middelen die aan België zijn toegewezen. Het gaat om een bedrag van 101 miljoen euro. Brussel krijgt 8 procent, of 29 miljoen euro.

Het Brexitfonds werd in het leven geroepen om landen die het meest getroffen worden door de Brexit finan­cieel te ondersteunen. In Vlaanderen werd vooral gevreesd dat de ­voedings- en textielindustrie fel zouden lijden onder het vertrek van de Britten. De Vlaamse regering heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) belast met het beheer van deze subsidies. De 223 miljoen euro zal dit en volgend jaar in vier schijven betaald worden. Het geld moet vooral ingezet worden om de ­export naar het VK te ondersteunen of alternatieve export­bestemmingen te zoeken.

Karl Vanlouwe hoopt dat met de middelen uit het Brexitfonds het herstel van de Vlaamse economie na het Britse vertrek uit de Europese Unie kan worden versneld, maar hij ziet ook een moeilijke internationale geopolitieke situatie. ‘De resultaten voor zowel export als import waren bemoedigend in 2021. Maar door de oorlog in Oekraïne is er opnieuw onzekerheid en instabiliteit met stijgende prijzen voor grondstoffen en logistieke moeilijkheden. Dat is nefast voor de wereldwijde economische groei, en dus ook in Vlaanderen.’

Donderdag vindt in Oostende een ‘kick-offevent’ plaats waar VLAIO de Brexit Adjustment Reserve voorstelt. Ook Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zal daarbij aanwezig zijn. Volgens de Vlaamse regering is het nog te vroeg en te moeilijk om de economische schade van de Brexit op Vlaanderen goed in te schatten. Ook de oorlog in ­Oekraïne weegt op de bedrijven. Er is wel een studie besteld bij een extern bureau om de impact van de Brexit nauwkeurig te ­meten. De eerste resultaten daarvan zouden al volgende maand verwacht worden.