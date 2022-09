Vlaanderen in beroep tegen nieuwe vergunning luchthaven Luik

Vlaanderen gaat in beroep tegen de uitbreiding van de luchthaven in Luik. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is de impact die de uitbreiding van de luchthaven op Vlaanderen zal hebben onvoldoende onderzocht.

‘Vanuit Vlaanderen hebben we in het voorjaar al onze opmerkingen en bezorgdheden aan de Waalse overheid bezorgd, maar daar wordt in deze vergunning op geen enkele manier rekening mee gehouden’, stelt de Limburgse N-VA-minister.

De huidige vergunning voor de luchthaven van Luik loopt af op 2 januari 2023. De luchthaven is vooral gekend om het vele vrachtvervoer dat er passeert. “In de nieuwe vergunningsaanvraag (die loopt tot 2043, red.), wil de luchthaven de cargoactiviteiten verdubbelen van zo’n 34.000 vluchten op jaarbasis tot meer dan 69.000 vluchten per jaar. Vooral het aantal nachtvluchten zal fors stijgen, met 480 extra nachtvluchten per maand. Een stijging van 27 procent”, stelt minister Demir.

De luchthaven van Luik bevindt zich op 8 kilometer van de grens met Vlaanderen. Er zijn nu al op regelmatige basis klachten rond geluidshinder en slaapverstoring van inwoners uit de grensstreek. Volgens minister Demir is het daarom “vreemd dat in de nieuwe vergunning op geen enkele manier wordt geduid hoe vaak er op dit moment al geluidshinder wordt veroorzaakt op Vlaams grondgebied, door welke types vliegtuigen en via welke vliegroutes”.

“Ook wordt nergens geduid welke impact de extra luchthavenactiviteiten op Vlaanderen zullen hebben”, klinkt het. “Zolang wij geen garanties krijgen dat de impact van de geplande uitbreiding op onze mensen en onze omgeving onderzocht werd en beperkt blijft, zal ik dit dossier niet laten passeren”, aldus nog Demir.

Eerder deze maand gingen 12 gemeenten uit Belgisch en Nederlands Limburg (Riemst, Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Voeren, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals) al in beroep tegen de beslissing. Minister Demir schaart zich nu achter die gemeenten.