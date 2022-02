Vlaams minister Bart Somers wil het begrip 'burgerlijke staat' aanpassen zodat ook singles discriminatie kunnen aanklagen voor de rechtbank. Dat zegt de Open VLD'er in een gesprek met Unia-topvrouw Els Keytsman in De Zondag. En er komen nog acties voor deze vaak vergeten, maar explosief groeiende groep. "De singletoeslag? Daar moeten we vanaf."

Omdat het morgen Valentijn is, richt De Zondag haar pijlen op de situatie van singles en alleenwoners in dit land. Dat ze met véél zijn, met meer dan twee miljoen zelfs, de Belgen die alleen wonen: een half miljoen met kinderen, ruim anderhalf miljoen zonder. Volgens elke prognose zal deze groep alleen maar stijgen. Eén kritiek wordt breed gedeeld: dat het beleid hen vergeet. Vandaar dit debat. Bart Somers is als Vlaams minister bevoegd voor gelijke kansen, Unia is de instantie waar singles aankloppen als er iets fout loopt.

Keytsman vindt dat het beleid vertrekt vanuit het klassieke gezin met mama, papa en twee kinderen. Dat is volgens haar in deze coronacrisis opnieuw blootgelegd. 'Ik ben zelf een alleenstaande mama. Ik heb dikwijls gevloekt, hoor', zegt de Unia-topvrouw. 'Af en toe worden er goede maatregelen genomen, zoals de voorrang in de crèche, maar het is véél te weinig.'

Volgens Somers is er een evolutie aan de gang. 'Wij hebben de singlereflex expliciet in ons regeerakkoord opgenomen.' en hij geeft twee voorbeelden daarvan. 'Eén: je kan nu ook een deel van je erfenis aan een vriend schenken aan gunstig tarief. Twee: je mag nu ook mantelzorg doen voor niet-familie.' Maar akkoord: er moet volgens de minister méér gebeuren. In 2050 vormen de alleenwoners de helft van onze huishoudens. 'Onze regels moeten zich beter aanpassen aan die nieuwe realiteit.'

