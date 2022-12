Verrassende VAB Gezinwagens

VAB maakte de VAB Gezinswagen van het jaar bekend. De mobiliteitsorganisatie organiseerde voor de 36ste keer de verkiezing waarbij een jury van autojournalisten en gezinnen op zoek gaat naar de ideale gezinswagen.

Voor 2023 zijn dat de Skoda Fabia als compacte, de Skoda Karoq als grote en nieuwkomer BYD Atto 3 als elektrische gezinswagen. De drie winnaars zijn duidelijk kinderen van hun tijd. De journalisten kijken vooral naar de technische aspecten en prezen in de categorie van kleine gezinswagens met een maximumprijs van 25.000 euro de Fabia voor zijn compacte en zuinige 1.0 benzinemotor. De gezinnen waren vol lof over de afwerking, de binnenruimte en de riante koffer van de compacte Skoda. Deze wagen haalde het van de Dacia Jogger met zijn 7 zitplaatsen en de MG ZS met een compacte benzinemotor.

In de categorie van de grote gezinswagens die maximum 38.000 euro mogen kosten, kwam ook een Skoda als winnaar uit de bus. Enkel Ford slaagde er ooit eerder in om in hetzelfde jaar beide categorieën te winnen. De Skoda Karoq was volgens de jury’s een prima gezinsauto omdat hij veel ruimte bood in combinatie met een rationele en zuinige 1.0 TSi benzinemotor. De auto beschikte ook niet over te veel accessoires waardoor zijn prijskaartje redelijk bleef. De Skoda klopte de Peugeot 308 break die tweede werd.

Chinese nieuwkomer

In de categorie van de elektrische wagens won een absolute nieuwkomer: de BYD Atto 3. Build Your Dreams is een Chinese constructeur die naast auto’s ook thuisbatterijen, zonnepanelen en omvormers bouwt. Het merk heeft een heel ecosysteem in portfolio om energie op te wekken, op te slaan en om te vormen.

Alsof dat niet volstaat, heeft het merk ook toegang tot mijnen voor de (schaarse) grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de productie van batterijen. Zo blijft de prijs van deze wagen aanvaardbaar en is er ook een relatief korte levertermijn. De Atto 3 won de verkiezing voor Europese nieuwelingen zoals de Renault Mégane E-TECH en de Nissan Ariya die tweede en derde werden.