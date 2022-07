Verenigd Koninkrijk: twee ministers nemen ontslag en uiten kritiek op premier Boris Johnson

De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid en de minister van Financiën Rishi Sunak hebben hun ontslag aangekondigd. Beiden hebben harde kritiek geuit op premier Boris Johnson.

Ze hebben hun ontslagbrieven op Twitter openbaar gemaakt.

Javid kondigde dinsdag zijn ontslag aan en legde uit niet langer vertrouwen te hebben in premier Johnson, na een reeks schandalen rond de Britse overheid. In zijn brief op Twitter zegt hij dat het duidelijk is “dat de situatie niet zal veranderen onder uw leiderschap en u heeft daardoor ook mijn vertrouwen verloren”.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

Sunak zegt in zijn ontslagbrief dat het volk “terecht verwacht dat het bestuur naar behoren, deskundig en ernstig wordt uitgevoerd”.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

Het aangekondigde ontslag van de twee ministers dreigt Londen in een regeringscrisis te storten. Een niet nader genoemd regeringslid zei aan zender Sky News dat Johnson nu niet meer kan aanblijven.

Eerder op de dag zag Johnson zich genoodzaakt zich verontschuldigen over zijn aanpak van Chris Pincher, die verantwoordelijk was voor de partijdiscipline en volgens meerdere mediaberichten twee mannen zou hebben betast. Het was immers aan het licht dat gekomen de premier was vergeten dat hij was ingelicht over eerdere beschuldigingen van ongepast gedrag.



Johnson zei dat de aanstelling van Pincher een fout was. Aan de BBC zei Johnson dat hij in de zaak niet heeft gelogen.

Volgens meerdere Britse media zou Pincher woensdag in beschonken toestand in een exclusieve club in Londen twee mannen, onder wie een parlementslid, hebben betast. Er waren getuigen van het voorval en er kwamen klachten bij de partij binnen.

Pincher legde zijn ambt als “deputy chief whip” van de Tories in het Lagerhuis neer na de berichten over grensoverschrijdend gedrag. Johnson was weliswaar op de hoogte gebracht van beschuldigingen tegen Pincher uit 2019.

De druk op Johnson blijft zo toenemen. Eerder waren er ook al beschuldigingen van seksueel wangedrag en verkrachting aan het adres van leden van de Tories. Johnson zelf kwam onder vuur te liggen na de zogenaamde “partygate”, maar overleefde recent wel een vertrouwensstemming binnen de eigen partij.