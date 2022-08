VDAB ziet eerste daling vacatures in anderhalf jaar

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB heeft in juli rechtstreeks 27.263 vacatures ontvangen. Dat waren er 3,5 procent minder dan het jaar voordien. Het gaat volgens de VDAB om de eerste daling op jaarbasis sinds februari 2021, “al is het nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken”.

Over de afgelopen twaalf maanden ontving de VDAB 406.073 vacatures, nog altijd 36,3 procent meer op jaarbasis. De groei neemt wel af, in juni bedroeg die nog 41,9 procent. De daling in de maand juli was vooral merkbaar bij de laaggeschoolden (-8,4 procent) en bij de hooggeschoolden (-3,3 procent). Qua sectoren zochten vooral de primaire sector (grondstoffen, red.) en de metaalsector minder personeel, een daling met telkens zowat de helft. Bij horeca en toerisme was er een lichte daling (-6,7 procent) al telde deze sector nog altijd de meeste vacatures: meer dan 1.200. “Ontspanning, cultuur en sport” en “overige dienstverlening” telden de voorbije maand nog meer vacatures.

De cijfers van de VDAB hebben betrekking op vacatures voor het normale economische circuit, zonder uitzendopdrachten.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) meent dat er mogelijk sprake is van een seizoenseffect. Hij beklemtoont dat Vlaanderen al heel wat inspanningen heeft geleverd om Vlamingen op beroepsactieve leeftijd aan het werk te helpen. “Sinds de start van de legislatuur gingen er al 66.100 extra mensen aan de slag. De werkzaamheidsgraad lag in het eerste kwartaal van dit jaar op 76,6 procent, het hoogste percentage ooit”.

De inspanningen worden voortgezet, om toe te werken naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent, zegt minister Brouns. Zo wordt er geïnvesteerd in concrete samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB en lokale besturen; tegen eind dit jaar moet er zo een zijn met elk lokaal bestuur. Daarnaast treedt midden volgend jaar het decreet individueel maatwerk in werking, dat meer mogelijkheden moet creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en voorziet in ondersteuning van hun werkgever. Vanaf eind dit jaar ontvangen ruim 730.000 werknemers een Vlaamse jobbonus, om werken meer te laten lonen.

Via een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord met de sociale partners wil de minister de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. “We investeren maar liefst 100 miljoen euro. Het is de bedoeling om meer dan 33.000 mensen extra aan de slag krijgen. We investeren onder andere in een slagkrachtige VDAB. We focussen ons meer dan ooit op de groep van de niet-beroepsactieven: langdurig zieken, leefloners, herintreders, mensen met een arbeidsbeperking,? Zo willen we deze legislatuur maar liefst om en bij de 30.000 re-integratietrajecten voor langdurig zieken uitwerken. Daarnaast zal VDAB de contactstrategie bijsturen”, waarbij zo snel mogelijk na inschrijving als werkzoekende een inschatting wordt gemaakt over de zelfredzaamheid van de persoon in kwestie.