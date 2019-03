Vande Lanotte legt uit: waarom stemmen op de sossen?

Daarin antwoorden ze op de vraag: 'Waarom stemmen op de sossen?' Het pamflet en de campagnetournee die er mee gepaard gaat zijn woensdag voorgesteld in de eerste halte, het West-Vlaamse Beernem.

'Ik hoor al te vaak, zeker in verkiezingstijd: 'Waarom zouden wij begot op de sossen stemmen?'. Dat antwoord heb ik steevast klaar maar het leek me goed om die antwoorden eens te bundelen in een pamflet', zegt Johan Vande Lanotte, die in West-Vlaanderen de SP.A-Kamerlijst duwt.

Samen met Conner Rousseau werkte Vande Lanotte zeven concrete punten uit: die gaan onder meer over peuter- en kleuteronderwijs en kinderopvang en het SP.A-pleidooi voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar gewerkt heeft.

Ook de zorgsector en migratie komt aan bod, maar vooral het klimaat en energie krijgt een prominente rol in het pamflet

Beiden gaan de komende weken langs in tien West-Vlaamse steden en gemeenten om hun actiepunten voor te stellen en in gesprek te gaan met de kiezers.

Vande Lanotte benadrukte nogmaals dat het niet zijn ambitie is om terug te keren in de nationale politiek maar vooral inhoudelijk achter de schermen te werken, steun en begeleiding te bieden, en vooral jongeren binnen de partij alle kansen te bieden.

Klimaatbank

Vande Lanotte werkte een actieplan uit dat de energiefactuur met een vijfde zou moeten doen dalen: een btw-verlaging op elektriciteit van 21 procent naar 6 procent (zoals onder Di Rupo) en het eventueel ingrijpen door de overheid als de prijzen te sterk stijgen. Hij wil ook dat de leveranciers altijd het voordeligste tarief aanrekenen. 'De consument wordt geacht om alert te zijn, maar wie lang bij dezelfde leverancier blijft betaalt vaak meer dan een nieuwe klant. Dat kan niet', aldus Vande Lanotte.

Hij wil zijn actieplan financieren met de oprichting van een Klimaatbank. 'Er staat op dit moment 266 miljard euro op de spaarboekjes. Het brengt niets op en is passief. Met een Klimaatbank kunnen we dat geld mobiliseren en zorgen we voor een groter rendement voor de mensen. Als we 4 procent mobiliseren kunnen we meer dan 10 miljard investeren', aldus Vande Lanotte. Dat geld kan uitgeleend worden voor energie- en klimaatdoelstelling aan investeerders die op hun beurt een lagere interest betalen. Met die interest krijgen de spaarders een hoger rendement op hun "spaarboekje" bij de Klimaatbank.

Voorzitter John Crombez is gewonnen voor het actieplan en wil het zeker meenemen in het verkiezingsprogramma waarmee SP.A op 26 mei naar de kiezer trekt. 'Dat we de spaarder in dit plan betrekken is een belangrijke vernieuwing. Meer nog dan de maatregelen zelf, is de financiering en het betrekken van de bevolking zelf bij de uitvoering van het klimaatbeleid essentieel', aldus Crombez.